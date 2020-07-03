رغم تزايد إصابات كورونا.. اليابان لا تعتزم فرض الطوارئ مجددا في طوكيو

قال متحدث باسم الحكومة اليابانية، اليوم، إن بلاده لن تعيد فرض حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد أن تزايدت الحالات في العاصمة طوكيو لتصل لأعلى مستوى في شهرين بسبب انتشار الفيروس في مناطق أنشطة ليلية في المدينة.

وأعلنت طوكيو، اليوم، تسجيل 124 حالة إصابة جديدة ارتفاعا من 107 حالات في اليوم السابق وهو ما يعود جزئيا لتكثيف إجراء الفحوص بين العاملين في ملاه ليلية في حيي شينجوكو وإكه-بوكورو، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، إنه على الرغم من تزايد الحالات إلا أن عدد من تتدهور حالتهم يتراجع وليس هناك حاجة لإعادة فرض حالة الطوارئ التي رفعت في 25 مايو.

ولا تزال معدلات العدوى في اليابان أقل كثيرا مقارنة بدول أخرى، لكن تزايد عدد الحالات واحتمال فرض بعض القيود مجددا أدى لتوتر لدى السلطات والأعمال.

وقالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو إن مستوى التحذير في طوكيو حاليا عند الدرجة البرتقالية، وهي ثالث أعلى درجة في مقياس من أربع درجات بينما تصنف منشآتها الطبية عند مستوى أقل من التحذير بالدرجة الصفراء بما يعني عدم وجود خطر وشيك من تحملها فوق طاقتها.

وأضافت: "سنمنع انتشار العدوى مع مواصلة الحياة اليومية".