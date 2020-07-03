غدا.. نقابة الصحفيين تعود للعمل بـ10 إجراءات احترازية

أعلن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، عودة العمل بمبنى النقابة بكامل طاقته، غدا، وبمواعيد العمل المتبعة من العاشرة صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا، حيث سيغلق المبنى بعد مواعيد العمل الرسمية.

وأوضح شبانة، في بيان له اليوم، أن "النقابة اتخذت كافة التدابير الاحترازية اللازمة منذ تفشي فيروس كورونا شهر مارس الماضي، وتم تطبيقها بحزم لصالح الزملاء الصحفيين مما جعل مبنى النقابة آمنا ولم تظهر فيه ولو حالة اشتباه واحدة".

وأكمل: "ولولا استجابة حضراتكم لهذه الإجراءات، ما كان هذا النجاح لمبنى النقابة الذي يعد الأنجح في مواجهة هذه الجائحة"، بحسب تعبيره.

وقال سكرتير عام الصحفيين، إنه ومع عودة المبنى للعمل بكامل طاقته يرجى من جميع الزملاء الصحفيين والزائرين ومرتادي مبنى النقابة، الالتزام بكل الإجراءات الإحترازية المتبعة، والتي سيجري تنفيذها بداية من السبت وتشمل 10 بنود هي:

أولا : الالتزام بالدخول من بوابة التعقيم الإلكترونية للتعقيم وقياس درجة حرارة الجسم .. وهي آمنة تماما وأحدث بوابات التعقيم في مصر، والتعقيم يتم بالبخار وليس الرذاذ وتحت إشراف كامل من وزارة الصحة والهيئة العربية للتصنيع.

ثانيا : ارتداء الكمامة إلزاميا طوال فترة التواجد بالمبنى، مع الالتزام بعدم رفعها عن المكان المخصص لها بالوجه نهائيا.

ثالثا : الالتزام بتعقيم اليدين فور الدخول للمبنى، من خلال الكحول المتواجد بجميع أرجاء المبنى.

رابعا : الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي داخل المبنى، وهي متر ونصف المتر على الأقل وتمنع التجمعات داخل المبنى نهائيا خلال هذه الفترة.

خامسا : عدم التلامس أو السلام بالأيدي نهائيا والالتزام بمسافات التباعد.

سادسا : الالتزام بإجراءات العطس أو الكحة باستخدام المناديل الورقية ورمي المنديل فورا بأقرب صندوق للقمامة.

سابعا : في حال ارتفاع درجة حرارة الجسم عن 37.3، لن يسمح نهائيا بدخول المبنى حفاظا على سلامة الجميع.

ثامنا : الالتزام بسعة اثنين فقط بالمصعد الصغير وثلاثة بالمصعد الكبير، بجانب عامل المصعد والانتظار قليلا لأجل الحفاظ على الصحة أفضل كثيرا لأجلك.

تاسعا : الالتزام بالتعليمات عند التعامل مع مكاتب الخدمات الحكومية كالشهر العقارى والبريد والخدمة المدنية وغير ذلك حيث سيتم الالتزام برقم دورك والانتظار بالمكان المخصص للإنتظار .

عاشرا : سيتم استمرار غلق المطعم والكافيتريا بالدور الثامن والاكتفاء فقط بالاوفيسات المتواجدة بالأدوار المختلفة للحصول على المياه والمشروبات الباردة ، على ان تكون المشروبات الساخنة بالأكواب والملاعق المستخدمة لمرة واحدة .

واختتم شبانة كلامه قائلا "اذا كان التعايش مع فيروس كوفيد ١٩ - كورونا - امر لا مفر منه فإنه فى المقابل الإحتراز منه واجب علينا جميعا ولذلك يرجى من حضراتكم الالتزام بهذه الإجراءات مع كامل تقديرنا واحترامنا لكم جميعا".