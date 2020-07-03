مراكز شباب وأندية الغربية تفتح أبوابها وسط إجراءات احترازية مشددة

فتحت مراكز شباب وأندية الغربية أبوابها تزامنًا مع بدء تطبيق القرارات التي اتخذتها الدولة بفتح الأندية ومراكز الشباب بنسبة 25% من قدرتها الاستيعابية.

وتفقد أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، عددًا من المراكز والأندية، رافقه يسرى الديب وكيل المديرية للشباب، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية.

وقال "الوكيل"، إن جميع الأندية والمراكز حريصة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد الفتح، حيث تُطهر وتُعقم الملاعب بعد استخدامها كل مرة، وتنشر الملصقات الإرشادية بالتعليمات الواجب اتباعها لسلامة الجميع.