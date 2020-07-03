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محمود مسلم

مراكز شباب وأندية الغربية تفتح أبوابها وسط إجراءات احترازية مشددة

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
01:56 م | الجمعة 03 يوليو 2020
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية

فتحت مراكز شباب وأندية الغربية أبوابها تزامنًا مع بدء تطبيق القرارات التي اتخذتها الدولة بفتح الأندية ومراكز الشباب بنسبة 25% من قدرتها الاستيعابية.

وتفقد أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، عددًا من المراكز والأندية، رافقه يسرى الديب وكيل المديرية للشباب، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية.

وقال "الوكيل"، إن جميع الأندية والمراكز حريصة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد الفتح، حيث تُطهر وتُعقم الملاعب بعد استخدامها كل مرة، وتنشر الملصقات الإرشادية بالتعليمات الواجب اتباعها لسلامة الجميع.

 