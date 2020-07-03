الغد: قوانين الانتخابات تمكن الأحزاب الصغيرة من المنافسة

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بالتساوي بين القائمة المغلقة والنظام الفردي تحقق التوازن بين جميع القوى السياسية، وتوسّع من تمثيل المعارضة داخل المجالس النيابية.

وأضاف موسى لـ"الوطن"، أنه وفق القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب ستتمكن الأحزاب الصغيرة من المنافسة في الانتخابات والدخول تحت مظلة المنظومة التشريعية المقبلة التي تتمثل في البرلمان مجلس الشيوخ الذي يعود مجددا ليشكل كغرفة ثانية.

وتابع أن إجراء الانتخابات بالقائمة المغلقة على نصف مقاعد المجالس النيابية يحقق مكاسب للأحزاب ويضمن تمثيل أكبر لها سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وتفسح المجال أمامها للتحرك في الشارع لطرح برامجها على المواطنين الذين سيكون عليهم الاختيار وفقا لقناعاتهم.