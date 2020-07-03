المفوضية الأوروبية تسمح باستخدام "رمديسيفير" لمعالجة كورونا

سمحت المفوضية الأوروبية، اليوم، باستخدام عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجدّ.

وقالت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيديس في بيان "يُعتبر ترخيص اليوم لأول دواء لمعالجة كوفيد-19 خطوة مهمة إلى الأمام في المعركة ضد هذا الفيروس"، وفقا لما نقله موقع "العربية".

وأفاد تقرير لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، بأن الولايات المتحدة الأميركية اشترت تقريبا المعروض من دواء "رمديسيفير"، الذي ثبتت فعاليته في علاج "كوفيد-19".

وتنتج شركة "غيلياد" الأميركية دواء "رمديسيفير" الذي جرى تطويره أساسا لعلاج الإيبولا، ويبلغ ثمنه لدورة علاج مكونة من ست جرعات 532 دولارا.

ووفق وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، فقد اشترت الولايات المتحدة المخزون العالمي من الدواء لشهر يوليو، وما تصل نسبته 90 في المئة من المخزون المتوفر لشهري أغسطس وسبتمبر.