عاجل.. وفاة الفنان محمود جمعة

أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية منذ قليل رحيل الفنان محمود جمعة عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".

ونشر أشرف ذكي صورة الراحل عبر حسابه على Instagram وكتب: "ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة".

كان الفنان القدير محمود جمعة في فيلم "الفيل الأزرق 2" مع النجم كريم عبد العزيز، ومسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، وغيرها من الأعمال المختلفة.

وآخر أعمال محمود جمعة مشاركته في مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي وخالد زكي ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ ومصطفى درويش ونورهان، من إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجي.