محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول لمدارس التعليم الفني

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تنسيق القبول لمدارس التعليم الفني بالاسكندرية بجميع أنواعه (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج) للعام الدراسي 2021/2020 بحد ادني 220 درجة للمرحلة الأولي على أن يكون التقديم إلكترونيا في إطار الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.

وقال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، إن التقديم سيكون إلكترونيا عبر شبكة الانترنت باستخدام رابط التقديم وهو (http://Fane.alex-edu.com) من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وفق رغبات الطلاب ومجموع درجاتهم والأعداد المتاحة بكل مدرسة، على أن يستمر التقديم بالمرحلة الأولى لمدة شهر، والتي ستبدأ صباح السبت 2020/7/4.

وأشار إلى أنه جرى توفير إرشادات كاملة للطلاب وأولياء الأمور عبر بوابة البرنامج، للإطلاع عليها قبل بدء تسجيل الرغبات.

وأفاد أحمد السيد، مدير إدارة التعليم الصناعي والقائم بأعمال مدير عام التعليم الفني، بوجوب اجتياز الاختبارات القبلية والمقابلات الشخصية للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم والتدريب المزدوج، واجتياز المقابلات الشخصية للراغبين في الالتحاق بالتعليم الفندقي، مع ضرورة أن يستوفي الطالب جميع الرغبات وعددها (عشرون رغبة)، ويتاح للطالب التعديل في رغباته حتى نهاية المرحلة الأولى وطباعة استمارة الرغبات.