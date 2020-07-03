وضع خطط لآمن وسلامة نظم الصرف الصحي بالمنيا

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنه تنفيذا للتوجهات العامة للدولة وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للجمهور في مجالات مياه الشرب والصرف، تم عقد اجتماع بخصوص الإجراءات النهائية لخطة أمن وسلامة تداول الصرف الصحي لنظام صرف صحى محطة البرنسات بمطاي.

وأضاف الشهاوي، أن الاجتماع تناول وضع منهج شامل لإدارة وتقييم المخاطر لنظام الصرف بالكامل ضمن إطار منظومة الجودة بحضور رئيس قطاع المعامل والجودة وشئون البيئة، ومدير عام الجودة وسلامة المياه ومدير عام محطات الصرف الصحي ومدير عام الصرف الصناعي وقطاع التشغيل والصيانة والدعم الفني للصرف الصحي ومدير محطة البرنسات، ومدير معمل المحطة حيث تم مناقشة الإجراءات النهائية للخطة تمهيدا لعرضها علي جهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك واللجنة العليا للمياه لاعتمادها وإصدار الشهادة الخاصة بذلك.

وأكد الشهاوى أن الشركة مستمرة في وضع وتنفيذ خطط سلامة نظم إمداد مياه الشرب وأمن وسلامة تداول الصرف الصحي على مستوى المحافظة بالكامل.