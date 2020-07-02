ضبط مصنع كلور ومنظفات غير مرخص بمركز المنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة العقيد محمد صلاح، حملة مكبرة لضبط الأسواق، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الإداري والمتابعة بالوحدة المحلية، وبالتعاون مع الطب البيطري والتموين.

أسفرت الحملة، عن تحرير 22 مخالفة، شملت 10 مخالفات اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، 7 مخالفات عدم وجود شهادات صحية، وسجل بيئي للمنشأة، 5 مخالفات تموينية، منها ضبط 40 علبة سجائر بيع أعلى من التسعيرة المحددة، ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر.

و12 زجاجة خل مجهولة المصدر لبائع متجول، بالإضافة إلى 2 كيلو لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكذا مصنع بدون ترخيص للكلور والمنظفات.

كما تابع رئيس مركز ومدينة المنيا، إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقريتى صفط الخمار وبنى أحمد الغربية، وأكد على مواصلة العمل والتصدي لأى نوع من أنواع التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

أسفرت الحملة، عن إزالة 5 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 848 متر، ووجه رؤساء القرى والأحياء بمواصلة العمل للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لأى نوع من التعديات فى المهد.