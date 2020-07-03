حبسها 22 سنة.. شقيق سيدة المنيا: كانت كثيرة الهروب

شرح محمد فكري، عضو فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الفريق توجه للسيدة فادية إسماعيل مهنا صاحبة الـ50 عاما، المجودة بقرية تلا التابعة بمركز المنيا، بناء على بلاغ مقدم ضد خلف إسماعيل مهنا شقيق هذه السيدة، والذي يتم حبسه الآن على ذمة التحقيقات، بسبب قيامه بحبس شقيقته 22 عاما دون أي اهتمام، وكان يتولى جيرانها رعايتها في بعض الأحيان، ولكن انقطعت عنها الرعاية، وبقيت دون رعاية وطعام 11 شهرا إلى أن تدهور الوضع وساءت حالتها.

وأكد فكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن فريق التدخل السريع رصد حالة هذه السيدة ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الفريق المركزي والمحلي وذهب الفريق ورصد الحالة على أرض الواقع، ووجد أن السيدة لديها 50 عاما ومحبوسة في مكان منذ 22 عاما بحجة أنها كثيرة الهروب مثلما قال أخيها، ولذلك أغلق عليها بمفتاح بمكان مهجور بجوار منزله، ويضع لها الجيران الطعام، وفوجئ الفريق بالوضع المأسوي.

وكشف فكري أن الجيران حرروا محضر شرطة ضد شقيقها وتم القبض عليه وهو محبوس الآن على ذمة القضية، وأخذ فريق التدخل السريع هذه السيدة وعمل لها دراسة حالة بالكامل، وتم عرضها على طبيب نفسي لأن ما مرت به قاسٍ جدا، موضحا أنها رفضت الذهاب لدور رعاية وأرادت أن تعود إلى منزلها وأصبحت بحالة جيدة الآن.

وشرح فكري أن الجيران كانوا متخوفين من الإبلاغ عن حالة هذه السيدة خصوصا وأنهم من قرية بالمنيا، لافتا إلى أن فريق التدخل السريع جهز لها المكان التي ستعيش به وتم إدخالها ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لكي تستطيع الإنفاق على نفسها ولا تحتاج لشقيقها مرة أخرى بالإضافة لبعض الجمعيات التي سترسل لها مساعدات دورية بصفة دورية وسيتم متابعة احتياجاتها.