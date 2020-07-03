عمره 106 سنوات.. مستشفى دمنهور التعليمي يستقبل معمرا مصابا بكورونا

صرح الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الهيئة استقبلت اليوم بمستشفى دمنهور التعليمي أكبر معمر مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويبلغ من العمر 106 سنوات، ويلقى كل سبل الرعاية الطبية اللازمة إلى أن يمن الله عليه بالشفاء، وذلك في ضوء توجيهات وزيرة الصحة لتوفير الرعاية الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفاد الدكتور أسامة البلكي، مدير مستشفى دمنهور التعليمي، أن المريض دخل المستشفى اليوم بعد ثبت إيجابية المسحة وإصابته بفيروس كورونا المستجد، ويعاني من أمراض السكر والضغط مع أعراض تنفسية متوسطة، ويخضع حاليا للعلاج والرعاية دخل الرعاية المركزة بالمستشفى.