صرف منحة 3 أشهر للموقوفين من "تكافل وكرامة" بالمنيا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في المنيا، عن صرف منحة لمدة 3 أشهر مقدمة من برنامج الغذاء العالمي للموقوفين من برنامج تكافل كرامة، وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

وقال مسؤول بالمديرية، إنه بناء على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تم التنسيق مع برنامج الغذاء العالمي لإعطاء منحة لمدة ثلاث أشهر للموقوفين والمرفوضين من برنامج تكافل وكرامة لإعانتهم هذه الفترة نظرا للظروف التي تمر بها البلد.

وأضاف أنه تم إرسال رسالة الكترونية من منظمة الغذاء العالمي لتلك الأسر حيث أنها موجودة في قواعد البيانات وقد تم إمداد المنظمة ببيانات تلك الأسر، ومنها رقم التليفون الذي تم إرسال الرسالة له، ويجب أن تذهب الأسر التي وصل إليها تلك الرسالة لمنفذ فوري للصرف بالكود السري الخاص بكل رسالة.

وأوضحت المديرية، أن المنحة لمدة ثلاث شهور (يونيو، يوليو، أغسطس) وتصرف في الأسبوع الأخير من شهر يوليو وأغسطس لنفس العملاء دون تغيير.

وبالنسبة للدفعة الأولى (يونيو) سيتم استئناف الصرف للمتبقي من العملاء الذين لم يتمكنوا من الصرف لمدة 10 أيام بداية من يوم الأحد المقبل، وسيكون الصرف بالرقم القومي من منافذ فوري على مستوى الجمهورية وليس بالكود ولا رقم الموبايل.

وناشدت المديرية المستفيدين من المنحة بالتوجه إلى الإدارات أو الوحدات الاجتماعية طبقا لنطاق السكن للاستعلام عن وجود الاسم من عدمه، وفى حالة وجود أي مشاكل أثناء الصرف من منافذ فورى يتم الاتصال بأرقام التواصل عن شركة فوري 01224641291 – 01024629671، وتم توفير كافة السبل والتيسيرات الممكنة والمتاحة لتوجيه وتوصيل العملاء لأقرب منفذ فوري خاصة بالمحافظات الحدودية.