الدفن بمقابر العائلة ولا عزاء.. تفاصيل جنازة الفنان الراحل محمود جمعة

أعلنت أسرة الفنان محمود جمعة، تشييع جثمان الراحل اليوم الساعة الخامسة، حيث تؤدى صلاة الجنازة على الفقيد بمقابر الشموت ببنها، ليواري الثرى جسده بمدافن العائلة.

وكشفت أسرة الفنان الراحل أن تشييع الجنازة سيقتصر على عدم إقامة عزاء بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد، والذي تسبب في منع التجمعات.

وقال محمد جمعة نجل الفنان الراحل، إنه يجري التجهيز للجنازة حاليًا، حيث من المقرر الخروج بها من مستشفى بنها الجامعي إلى مقابر العائلة بالشموت، مع عدم إقامة عزاء للفقيد.

وتوفى الفنان محمود جمعة، اليوم داخل العناية المركزة بمستشفي بنها الجامعي، عن عمر يناهز 71 عامًا، حيث كان يتلقي العلاج بها منذ عدة أيام إثر نقله للمستشفى بسبب تعرضه لوعكة صحية شديدة، أدت لإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية إلى أن توفى اليوم.

ونعى العديد من أبناء بنها ومحافظة القليوبية والفنانين أصدقاء الفقيد "جمعة"، مؤكدين أن وفاته مصاب جلل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي وقت سابق وعقب نقله للمستشفى أعلنت ابنته خلود جمعة، تحسن حالته الصحية، مشيرة إلى أنه بدأ في استرداد وعيه والتعرف على من حوله".

وأشارت إلى أن صحة والدها تحسنت كثيرًا وبدأ يستعيد الوعي، لكنه يعاني من بعض الاضطربات بسبب دخوله في حالة شبه غيبوبة.

وطالبت محبي وزملاء والدها بالدعاء له بأن يتخطى تلك الأزمة الصحية، ويقهر المرض كما تعود أن يقهر أصعب الظروف والأزمات، وأن يتم الله نعمته بالشفاء.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود جمعة الدرامية مسلسل "قوت القلوب"، من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، وبطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد.