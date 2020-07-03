شارك في حرب أكتوبر.. معلومات عن الفنان الراحل محمود جمعة

أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، منذ قليل، وفاة الفنان محمود جمعة والذي كان قد حقق نجاحا كبيرا في مسلسل "كلبش" عام 2017.

وقدم جمعة خلال مشواره الفني عددا من الأعمال المهامة مع كبار المخرجين والفنانين، مثل مشاركته في "قبيل، زلزال، لمس أكتاف، طايع وممالك النار".

وخلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة"، قال الفنان محمود جمعة إنه من مواليد مدينة بنها وبعد إنهائه فترة دراسته، التحق بالجيش وشارك في حرب 1973 وجرى تعيينه في النيابة وهو في فترة التجنيد.

وعن بدايته الفنية، أشار إلى أنه كان من ضمن مؤسسي فرقة مسرحية تابعة للثقافة الجماهيرية، لافتا إلى أنه كان عاشقا للتمثيل والشعر، وقدم مع الفرقة مسرحية "المحاكمة" للكاتب يسري الجندي ومن إخراج عباس أحمد في عدد من المحافظات، وبعد ذلك ترك عمله في النيابة ليجري انتدابة للعمل في وزارة الثقافة.

قدم الفنان محمود جمعة خلال مشواره الفني ما يقارب 50 عملا، أثبت من خلالها موهبته التمثيلية بشكل حقيقي واستطاع أن يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وكان آخر مشاركة له في الدراما التلفزيونية، مسلسل "قوت القلوب" من بطولة الفنان ماجدة زكي وسهر الصايغ ومحمد أنور وإخراج مجدي أبو عميرة.