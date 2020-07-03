"المنصورة" تتصدر المراكز الأولى بين الجامعات المصرية في مجالات العلوم الطبية بتصنيف شنغهاي

أعلنت جامعة المنصورة اليوم الجمعة، أنها جاءت في المركز 801:900 عالميًا ضمن تصنيف "شنغهاي" الصيني لعام 2020 كما تصدرت جامعة المنصورة المراكز الأولى بين الجامعات المصرية في مجالات العلوم الطبية.

وبحسب بيان للجامعة، جاءت نتائجها في التصنيف على النحو التالي:

1- العلوم الطبية:

- تخصص الطب السريري المركز الأول محليا، والمركز 201 : 300 عالميا.

- تخصص التكنولوجيا الطبية المركز الأول محليا، والمركز 201 - 300 عالميا.

- تخصص طب الأسنان وعلوم الفم المركز الأول بالتساوي مع جامعات "القاهرة، عين شمس، الإسكندرية"، والمركز 201 - 300 عالميا.

- تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية المركز الأول محليا بالتساوي مع جامعتي عين شمس والقاهرة، والمركز 201 - 300 عالميا.

2- علوم الحياة:

- تخصص العلوم البيطرية المركز الأول محليا، و المركز 101 : 150 عالميا.

- تخصص العلوم الزراعية المركز 401 : 500 عالميا.

3- العلوم الطبيعية:

- تخصص الرياضيات المركز الثاني محليا، بالتساوي مع جامعة القاهرة، والمركز 401-500 عالميا.

4- العلوم الهندسية:

- تخصص الهندسة الكهربية والإلكترونية المركز الأول محلياً بالتساوي مع جامعات القاهرة، المنوفية، الزقازيق، الإسكندرية، والمركز 401 : 500 عالميا.

وأوضحت أن إدراج جامعة المنصورة لتخصص التكنولوجيا الطبية وتخصص العلوم الزراعية جاء لأول مرة هذا العام في تصنيف شنغهاي.

وذكرت أن تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات يعرف بـ"التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم" (ARWU)، يعتمد على الأداء فيما يتعلق بالبحوث العلمية، حيث أن معايير التصنيف تعتمد على الحاصلين على جوائز نوبل، نسب نجاح الخريجين، الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلات Q1، عدد الاستشهادات، الأداء الأكاديمي.