عاجل.. هبوط في الدورة الدموية سبب وفاة محمود جمعة.. وبناته في انهيار

توفي قبل قليل، الفنان محمود جمعة داخل العنابة المركزة بمستشفى بنها الجامعي، عن عمر ناهز 71 عاما، حيث كان يتلقي العلاج بها منذ أيام إثر إصابته بوعكة صحية وهبوط في الدورة الدموية.

وأصيبت بنات الفقيد بحالة انهيار فور سماعهن الخبر، فيما لم تعلن الأسرة حتى الآن تفاصيل وإجراءات الجنازة.

ونعى العديد من أبناء بنها ومحافظة القليوبية والفنانين الفقيد جمعة، مؤكدين أن فقدانه مصاب جلل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

كان الفنان محمود جمعة، قد أصيب بوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها للمستشفى حيث أعلنت خلود جمعة، ابنته في وقت سابق تحسن الحالة الصحية لوالدها، مشيرة أنه بدأ في استرداد الوعي والتعرف على من حوله.

ولفتت إلى أن صحة والدها تحسنت كثيرا وبدأ يستعيد الوعي، لكنه يعاني من بعض الاضطربات بسبب دخوله شبه غيبوبة، قبل أن توافيه المنية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود جمعة الدرامية مسلسل"قوت القلوب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد.