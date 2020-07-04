طقس اليوم السبت 4-7-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم، السبت، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

الطقس في مصر

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن حركة الرياح تكون معتدلة تنشط أحيانًا، كما يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، في حين تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في عمان

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان، أنه من المتوقع أن يكون الطقس غائم جزئيا على المناطق الساحلية لمحافظتي ظفار و والوسطى، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار، وتزيل الغيوم غلى باقي محافظات السلطنة، وسقوط أمطار رعدية على جبال الحجر والولايات المجاورة خلال فترة الظهيرة والمساء، مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر.

الطقس في الأدرن

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية في الأردن أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة قليلا، لتصبح الأجواء حارة نسبيا بالنسبة للمرتفعات الجبلية، وحارة في باقي المناطق، وتكون حركة الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للغبار أحيانا في مناطق القاهرة.