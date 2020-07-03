طقس اليوم الجمعة 3-7-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار رطب نهارًا على الوجه البحري والقاهرة مع وجود شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، وتظهر شبورة مائية صباحًا وويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وفي شمال وجنوب الصعيد يسود طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أنه يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد، ليلا، وبالنسبة للظواهر الجوية تتمثل في نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وأما عن الوصف الفني لخرائط الطقس: ما زالت البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الأردن

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-8) درجات مئوية، حيث تكون الأجواء جافة وحارة بوجه عام في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، الرياح شرقية خفيفة السرعة تتحول ليلاً الى شمالية غربية خفيفة السرعة.

الطقس في الكويت

وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، فإن طقس الجمعة، شديد الحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، نهارا، حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، ليلا.