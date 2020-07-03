بريطانيا ترفع الحجر الصحي الإلزامي عن مواطني 50 دولة

كشفت الحكومة البريطانية، اليوم، عن قائمة تضم 50 دولة سيسمح لمواطنيها بدخول إنجلترا ابتداء من يوم الجمعة المقبل دون الحاجة للخضوع إلى حجر صحي إلزامي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وضمت القائمة التي نشرتها وزارة النقل البريطانية، أغلب دول الاتحاد الأوروبي وعدد من دول شرق أوروبا إضافة إلى بعض جزر البحر الكاريبي واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وهونج كونج وأستراليا ونيوزيلندا بجانب تايوان وتركيا.

وفي المقابل، خلت القائمة من أي دولة عربية والولايات المتحدة والصين ما يعني أن مواطني الدول غير المذكورة في القائمة سيفرض عليهم حجر صحي إلزامي لمدة أسبوعين عند دخولهم بريطانيا تقيدا بالإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وأوضحت وزارة النقل البريطانية، أنه لا يمكن لمواطني الدول المعفية من الحجر الصحي السفر إلى بريطانيا عبر دول ثالثة غير مشمولة بالإعفاء وإلا سيكون عليهم الالتزام بالحجر الإلزامي.

وشمل هذا القرار إنجلترا دون غيرها من مناطق المملكة المتحدة وهي اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية والتي تفرض حكوماتها المحلية إجراءات مستقلة أكثر تشددا.

ومن المنتظر أن تدخل غدا السبت في إنجلترا إجراءات جديدة لتخفيف الإغلاق العام حيث سيسمح للمطاعم والمقاهي ودور السينما والمسرح وبعض الوجهات السياحية والترفيهية بالعودة للنشاط ولكن وفق شروط وإجراءات التباعد الجسدي.