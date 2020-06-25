نائب: مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بوابة للاتجار في المستلزمات الطبية

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن اسطوانات الأكسجين أصبحت بابا جديدا لتجارة جديدة غير مشروعة أظهرتها أزمة كورونا من خلال سحب الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية من الأسواق وبيعها من خلال السوق السوداء.

وأوضح أنه مع تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق والمنافذ أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هي الملاذ الآمن لبيع هذه المستلزمات الطبية بأسعار باهظة دون رقيب أو حسيب.

وأضاف أن رواج تجارة المستلزمات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعى أمر غاية في الخطورة سواء على صحة المواطنين أو التسبب فى نقصها بالمستشفيات وحرمان المرضي منها والتسبب فى وفاتهم من أجل السعي وراء المكاسب الحرام واستغلال الأزمة، وأن الأكسجين يمثل العلاج الوحيد الذي سينقذ الأرواح، لأن فيروس كورونا المستجد يهاجم الرئتين متسببا بأشكال حادة من الضيق التنفسي كما يؤدي إلى تراجع خطير في مستوى الأكسجين في الدم.

وحذر النائب من المنتجات المباعة على مواقع الإنترنت، وأنها غير صالحة للمرضى وقد تصيبهم بأضرار أكبر وتؤدي للوفاة، حيث ينتج إسطوانات أكسجين مغشوشة تستخدم من قبل بعض المرضى جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.