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محمود مسلم

محمد فرج يتعاقد على بطولة فيلم "عاصفة النجوم"

كتب:

أبانوب رجائي
07:00 م | الجمعة 03 يوليو 2020
محمد فرج

محمد فرج

أكد الإعلامي والفنان محمد فرج أنه يعكف حاليا على قراءة بطولة فيلم له بعنوان "عاصفة النجوم" وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في برنامجه الأخير "المهزراتية" والذي أذيع على قناة النهار في شهر رمضان الماضي في ثاني تجاربه الفنية.

ويتناول الفيلم قصة شاب يعمل في مجال التمثيل ويتحول من مجرد ممثل عادي إلى أن يصبح نجما مشهور في عالم الأضواء والشهرة ولكنه يتعرض للهجوم الشديد عند اعتلائه عرش النجومية ويحدث له تخبطات كثيرة ويقرر الاعتزال بعد أن أصبح نجما مشهورا تتهاتف عليه الجماهير.

يذكر أن الإعلامي محمد فرج حقق نجاحات في الإعلام ومجال الإعلانات مع النجم أحمد حلمي وأمينة خليل وغيرهم واكتسب شهرة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي.