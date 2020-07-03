رئيس الأركان: حلم شهداء الثورة الجزائرية تحقق

قال رئيس الأركان الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، إن حلم شهداء الثورة الجزائرية تحقق بعودة رفاتهم إلى أرض الوطن التي رويت بدمائهم.

وأوضح الفريق شنقريحة، في كلمته خلال مراسم استقبال رفات 24 من شهداء المقاومة الشعبية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي، نقلتها طائرة عسكرية جزائرية من فرنسا، أنها الدفعة الأولى من أبطال المقاومة نقلتهم من فرنسا، حيث كانوا محجوزين طائرة من القوات الجوية للجيش الوطني الشعبي ترافقهم مقاتلات جوية.

وقال شنقريحة، "هاهم أبطال المقاومة الشعبية يعودون إلى الأرض التي ضحوا من أجلها بأرواحهم وحياتهم والعلم الوطني يرفرف فوق أرواحهم الطاهرة التي سرقها الاستعمار البغيض وهربها وعرضها في متحفه منذ أكثر من قرن ونصف قرن للتباهي والتفاخر دون حياء ولا أخلاق ولا اعتبار لكرامة الإنسان إنه الوجه الحقيقي لجرائم الاستعمار ووحشيته".

وأضاف رئيس الأركان الجزائري، أن "مشاعر الفرح والألم تمتزج والتمعن في هذا الموقف الذي نعيش لحظاته التاريخية، لقد تحقق الأمل بعد كثير من الألم وعاد الأبطال مكرمين مبجلين ليلقوا رفاقهم بمربعات الشهداء ببلادنا الجزائر".

وأشاد الفريق شنقريحة، بالجهود التي بذلها القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني الرئيس عبدالمجيد تبون، للوصول إلى هذه النتيجة الملموسة والحاسمة، داعيًا إلى استلهام العبر والدروس من هؤلاء الشهداء وتضحياتهم الجليلة.

وأشار رئيس الأركان الجزائري، إلى اعتماد يوم 8 مايو من كل عام، يوما للذاكرة الوطنية، في إطار الاهتمام بالتاريخ الوطني الذي بادر به تبون.

وكانت الجهات الجزائرية المختصة، انتهت اليوم، من نقل التوابيت التي تضم رفات 24 من شهداء المقاومة الشعبية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي إلى قصر الثقافة "مفدي زكريا" بالعاصمة، للسماح للمواطنين بإلقاء النظرة الأخيرة عليها.

وستفتح أبواب قصر الثقافة "مفدى زكريا"، غدا السبت، للجمهور لإلقاء النظرة الأخيرة على الشهداء والترحم عليهم، على أن تقام مراسم الدفن يوم بعد غد الأحد بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

وكانت الرفات قد وصلت إلى الجزائر، في وقت سابق، اليوم، على متن طائرة عسكرية جزائرية قادة من فرنسا، حيث كان في استقبالها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وكبار مسؤولي الدولة حيث جرت لهم مراسم استقبال جنائزية رسمية.

جدير بالذكر، أن رفات العشرات من المقاومين الجزائريين للاستعمار الفرنسي، قد وجدت في السنوات الأخيرة في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس "متحف الإنسان سابقا"، وتم حفظ بعض بقايا الرفات على مستوى المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي منذ سنة 1880 وهو التاريخ الذي تم فيه إدراجهم ضمن المجموعة "العرقية" للمتحف.