تصالح دينا مراجيح في "فيديو التشاجر".. والنيابة تخلي سبيل الطرفين

قالت مصادر قضائية إن نيابة المقطم أغلقت التحقيق في فيديو التشاجر المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي بين الفتاة دينا مراجيح ومجموعة من الشباب خلال تصويرها مقطع فيديو من المقطم، وهي تقف على مقدمة سيارتها.

وأضافت المصادر أن مراجيح تصالحت مع الشباب أمام نيابة المقطم منذ قليل، وأثبت الطرفان أن واقعة التشاجر حدثت بالمصادفة نتيجة انفعال وقت تصوير الفيديو واحتجاج الشباب علي تصويره.

وتابعت المصادر أن مراجيح ليس لها أي بلاغات أخرى تتهمها بنشر فيديوهات خادشة للحياء أمام النيابة حتى يتم فتح التحقيق فيها مع المتهمة.

كان مقطع فيديو قصير انتشر على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعدما تعرضت دينا مراجيح للضرب على أيدي بعض الشباب في الشارع، بعد مشاجرة كبيرة وقعت بينها وبين هؤلاء الشباب.

ظهرت دينا مراجيح من خلال الفيديو وسط مجموعة كبيرة من الشباب بأحد الشوارع، وبدأت تتشابك بالإيدي مع هؤلاء الشباب لتتركهم وتصعد على باب حديدي، قائلة: "أي شاب جدع يسمع كلمتي، أنا بتصور باحترامي وأدبي، اللي هيقل أدبه عليا هزعله".