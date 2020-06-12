مخرجة "ليه لأ" عن ظهور دينا مراجيح: موهوبة.. ولا داعي للتنمر

استنكرت مريم عزت أبو عوف، مخرجة مسلسل "ليه لأ" للفنانة أمينة خليل، انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن ظهور دينا مراجيح ويوسف جو، مشاهير الـ"تيك توك" في المسلسل، مؤكدة أنهما يتمتعان بقدر عالِ من الموهبة لذلك وقع الاختيار عليهما للمشاركة.

ووصفت "أبو عوف"، لـ"الوطن"، الانتقادات بأنها تُعد نوعًا من التنمر والعنصرية، مطالبة هؤلاء بالتوقف عن هذه الممارسات، مؤكدة أن "مراجيح" و"جو" لديهما موهبة فنية لكن لم تسمح لهما الفرصة بالالتحاق بمعاهد التمثيل.

وكشفت كواليس اختيارهما في المسلسل، قائلة: "اشتركا في كاستينج، وتنافسا على الدور من بين العشرات، قبل 6 أشهر تقريبًا"، موضحة أنها أعجبت بالمقاطع المصورة التي يقدمونها على الـ"تيك توك"، حيث لمست موهبتهما الفنية.

وأشارت إلى أن انتقادات الممثلين الشباب بشأن ظهور مراجيح وجو، قائلة: "شهادة المعهد وحدها لا تكفي، يجب أن تكون هناك موهبة أيضًا، ومن الضروري على هؤلاء التقديم في اختبارات التمثيل للمشاركة في الأدوار المختلفة".

وأكدت أبوعوف أن نقابة المهن التمثيلية، لم تتواصل معها بشأن هذه الأزمة على مدار الساعات الماضية، لا سيما أن ظهور مراجيح وجو مقتصر فقط على مشهد واحد فقط، وليس لهما أي ظهور في الحلقات المقبلة.