القبض على دينا مراجيح والتحفظ عليها بقسم المقطم

أكد المحامي أشرف فرحات، مقدم البلاغ ضد فتاة "التيك توك"، المثيرة للجدل "دينا مراجيح"، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على دينا مراجيح، مشيرا إلى أنه تم اقتيادها إلى قسم المقطم.

كانت الفتاة التي تظهر عبر تطبيق تيك توك أثارت انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في إحدى حلقات مسلسل "ليه لأ" للفنانة أمينة خليل، فيما علقت مريم عزت أبو عوف، مخرجة المسلسل وقتها، مؤكدة أنها تتمتع بقدر عالِ من الموهبة لذلك وقع الاختيار عليه للمشاركة.

ووصفت "أبو عوف"، الانتقادات التي وجهت لدينا مراجيح وقتها بأنها تُعد نوعًا من التنمر والعنصرية، مطالبة بالتوقف عن هذه الممارسات، مؤكدة أنها لديها موهبة فنية لكن لم تسنح لها الفرصة بالالتحاق بمعاهد التمثيل.