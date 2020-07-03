أستاذ صدر: نحن في ذروة كورونا ولا نعلم متي ستنتهي

حذر الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم صدر طب الأزهر، من التجمعات والتزاحم في هذه الأيام بسبب فيروس كورونا، موضحا أن أعداد الإصابات في مصر ما زالت في الذروة ولا نعرف متي ستنتهي، مطالبا المواطنين بالحرص وارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية خشية وقوع موجة ثانية من الفيروس.

وأضاف "صدقي" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أن البعض ما زال لديه لا مبالاة بفيروس كورونا، إذا التزم 70 إلى 80% من الشعب بالتباعد الاجتماعي وعدم الزحام والنظافة وارتداء الكمامة وإذا التزم الشخص الذي ظهرت به أعراض بالبقاء في المنزل ستقل الإصابات بشكل كبير، "لازم كل واحد يكون مسؤول عن نفسه".

وأوضح أنه لا يوجد فارق في الأعداد بعد فتح بعض الأنشطة عما قبل ذلك، موضحا أن من 80 إلى 90% من مصابي كورونا يشفون ولكن لا نريد زيادة أعداد المصابين الأطباء تعبوا وكذلك المستشفيات، وكل ما هناخد بالنا الإصابات والوفيات هتقل".