مدير بنوك الدم عن مشروع للاكتفاء الذاتي من البلازما: الأول من نوعه في الشرق الأوسط

"المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما".. برنامج رئاسي طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذه في إبريل العام الماضي، في خطوة تهدف للارتفاء بالمستوى الطبي، وأعلنت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، أمس، أنه جرى بدء تنفيذ الخطوات التنفيذية للمشروع.

وعن أهمية المشروع أكد الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات بنوك الدم القومية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن ذلك المشروع نقلة طبية مصرية حيث يعد هو الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، موضحا أن المشروع يستهدف تأمين احتياجات الدولة من مشتقات البلازما، فهناك بعض الأمراض بحاجة لنوعية معينة من العلاجات أبرزها "ألبومين- فاكتور8، إيميونوجلوبيلين".

وأضاف سراج لـ"الوطن"، أن تلك الأدوية الخاصة سيتم توفيرها من البلازما التي يتم التبرع بها، مشيرا إلى أنها ستدخل مرحلة من التصنيع وتصبح موجود محليا، وأنّ مراحل المشروع 3، وهى مراكز تجميع البلازما، والتصنيع لدى الغير بهدف إنتاج مشتقات البلازما، ثم مرحلة إنشاء وبناء المصنع المحلى ونقل التكنولوجيا.

وتابع مدير خدمات بنوك الدم، أن المشروع سيقام على مرحلتين، الأولي تضم 12 مركزا، والثانية نفس العدد، والـ12 مركزا مقرر إنشائهم فى القاهرة ( العجوزة، العباسية، دار السلام) والمنيا وطنطا والإسكندرية، مضيفا أنه سيتم افتتاح مراكز أخرى في الإسماعيلية سوهاج وقنا وستتوالى الافتتاحات فى باقى المحافظات حتى يكتمل العدد بواقع 12 مركزا.

فوائد عديدة تعود من إنشاء ذلك المشروع من بينها توفير الاكتفاء الذاتي من البلازما الضرورية لعلاج بعض الأمراض، وبالتالي توفير تكلفة الاستيراد والعملة الصعبة، كذلك تشمل خطة المشروع التوسع بعد الاكتفاء المحلي التصدير للدول الأخري مما يحقق عائد مادي، حسب الدكتور سراج.

وأكد أن المشروع واجه خلال الفترة الحالية عدة تحديات، ما بين السعي لتوفير المراكز الخاصة بالمشروع للبدء في أسرع وقت، جنبا إلى جنبا مع تجميع وتجهيز بلازما المتعافين من فيروس كورونا لتحضيرها لباقي المصابين.