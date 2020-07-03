مدير طوارئ الصحة العالمية: الموجة الأولى من كورونا لم تنته بعد

اعتبر رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان، اليوم، أن العالم يجب أن يتعامل أولا مع الذروة الثانية من جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" قبل الاستعداد للموجة الثانية منها ذلك لأن الموجة الأولى لم تنته بعد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقال رايان، في مؤتمر صحفي لاتحاد صحفيي الأمم المتحدة "آكانو" عبر الاتصال المرئي، إن الجهود التي يجب أن تبذل للتعامل مع الجائحة الآن يمكن أن تجنب المجتمعات ما هو أسوأ.

وأكد رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أن نتائج التضامن الدولي في مواجهة الجائحة سوف تظهر قريبا، مشيرا إلى أن وقف الفيروس ليس مستحيلا بل إن ذلك ممكن من خلال احترام وتطبيق تعليمات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالتباعد الاجتماعي والتعقيم والاهتمام بمعايير الصحة العامة ودعم الأنظمة الصحية لتواكب المتطلبات المفروضة عليها.

وشدد رايان، على ضرورة اليقظة في التعامل مع الجائحة والاستمرار في معركة المواجهة وأخذ معدلات الإصابات والوفيات على محمل الجد ذلك لأن الأرقام لا تكذب.

وأضاف رايان، أن موعد إنتاج لقاح ضد الفيروس وإتاحته للجميع ليس معروفا في حين قد تظهر فعالية أحد اللقاحات بحلول نهاية هذا العام لكن السؤال الأهم هو متى يمكن إنتاجه بكميات كبيرة لتوزيعه على مختلف دول العالم.

من جانبه قال مدير عام المنظمة تيدروس جيبريسوس في المؤتمر الصحفي ذاته إن النتائج الأولية للاختبارات السريرية على بعض الأدوية الفعالة لمواجهة الفيروس في إطار تحالف "للتضامن" الذي شكلته المنظمة بالتعاون مع 39 دولة العالم ستظهر في غضون أسبوعين.