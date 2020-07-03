الصحة العالمية: لم يثبت حتى الآن تأثير الحرارة على كورونا

قالت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه لم يثبت حتى هذه اللحظة أن فيروس كورونا يتأثر بارتفاع درجات الحرارة، ولكن احتواء الفيروس يتمثل بأشياء معروفة سبق وأن أعلنتها المنظمة على مدار الست أشهر الماضية.

وأضافت "الرباط" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أنه يجب البحث عن الأشخاص المصابين بكورونا وإجراء فحوصات لهم وعزلها وعلاجها وفي نفس الوقت تتبع المخالطين ووضعهم في الحجر الصحي وحماية الأطقم الطبية والفئات الأكثر المعرضة للخطورة أو المضاعفات والأهم هو كيفية جعل المجتمعات أكثر استعدادا للتعامل مع انتشار الفيروس وكيفية حماية مجتمعاتهم.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية هي الجهة المنوط بها كل ما يخص الصحة العامة عالميا، كما أنها تقود كل المجهودات وكل الإجراءات اللازمة لمساعدة الدولة وعدم تسييس الأوضاع، مؤكدة أن المنظمة حتى قبل الجائحة كانت على أهبة الاستعداد لمساعدة الدول لإعداد الدول إذا ما حدثت اي جائحة من خلال محاور متعددة، والدعم المادي والفني.