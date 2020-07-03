مسؤول طبي أمريكي يحذر من مخاطر نقل عدوى كورونا من الشباب للكبار

دعا كبير جراحي الولايات المتحدة جيروم آدامز، اليوم، إلى توخي الحرص عند النظر إلى استمرار الثبات النسبي لمعدلات الوفيات جراء وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة.

وأضاف آدامز، في تصريح، أن معظم حالات الوفاة في البلاد كانت بين أشخاص تتراوح أعمارهم بين 60 و65 عاما، والآن صار متوسط الأعمار 35 عاما، ورغم أن هؤلاء أقل عرضة لتدهور الحالة أو للإصابة بالأمراض المصاحبة إلا أن الخطورة الحقيقية تكمن في أنهم يمكنهم نقل الإصابة إلى كبار السن.

ودعا آدامز، هؤلاء الأشخاص من الشباب إلى ضرورة ارتداء أقنعة الوجه والحرص على التباعد الاجتماعي في الخروج واتخاذ احتياطات إضافية إذا كانوا يقيمون مع أشخاص من كبار السن أو من المعرضين لخطر الإصابة.

ووفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية فإن نحو 129 ألف شخص توفوا جراء الإصابة بكورونا المستجد في الولايات المتحدة وهناك توقعات من جانب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تشير إلى احتمال وصول إجمالي الوفيات إلى 148 ألفا بحلول 25 يوليو الجاري.