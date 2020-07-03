 "بابا صالح" يروي لأحمد فايق سر صورة حذاء ابنته بعد امتحان الأحياء

قال أحمد صالح، مهندس الديكور، ووالد الطالبة سارة، الذي انتشرت صورة لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، يظهر فيها وهو ينحني لها لربط الحذاء، إنه أب مثل كل أب يحب أولاده ويسعى دائما أن يراهم في نجاح.

وأضاف صالح خلال مداخلته مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة dmc، أن الصورة تم التقاطها له أمس، بعد انتهاء ابنته من امتحان مادة الأحياء، قائلاً: "يومياً أوصل ابنتي إلى المدرسة، إلا أن هذا اليوم كانت تشعر بإرهاق للغاية من المذاكرة والسهر لتحصيل الدراسة"، مضيفا "قررت اربط لها الحذاء بنفسي خشية عليها من فيروس كورونا".

وتابع: "لدي 4 أبناء، أتمنى كل الآباء أن يكونوا طيبين مع أبنائهم، لدى ابنتي حلم دخول كلية الصيدلة بالرغم من رغبتي أن تكون في كلية الطب البشري، ولكن في نهاية الأمر أتمنى لها التوفيق ولنظرائها في الثانوية العامة".

وعن تأثير كورونا على الأسرة، قال صالح، إنه لا يغادر المنزل إلا الضرورة، ولا يوجد زيارات أو خروج، وهذا الوضع على الجميع، أما عن عمله فالجميع تأثر خاصة الأعمال الخاصة والحر، وليس فرد بشخصه.

ووجه الإعلامي أحمد فايق، نداء بتوفير فرصة عمل للمهندس أحمد صالح، بسبب الظروف التى يمر بها، منذ شهر مارس، ولكي يستطيع أن يواصل تربية ابناءه ويكونوا شخصيات صالحة في مجتمعنا.