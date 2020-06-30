وزيرة الهجرة: فخورة بنتائج سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"

أشادت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمشهد الجاليات المصرية أمس أول في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء وقوفهم أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك للاحتفال بالذكري السابعة لثورة 30 يونيو والمناداة بحق مصر المشروع في مياه النيل.

وأضافت مكرم، خلال حوار لها على فضائية إكسترا نيوز، أن هذه القوي الناعمة في توصيل صوت مصر في الخارج والتذكرة بثورة 30 يونيو والمطالب الشرعية للدولة المصرية في جميع القضايا هام جدا، وبالتأكيد أن مشاركتي مع وزراء الهجرة الآخرين نكتسب خبرة من بعض ونطور من الملفات، فضلا عن أن تحركاتي مع الدول الأخري فيما يتعلق بأي قضية أو مسألة تمس كرامة المصري في الخارج هدفها شيئان، الأول أنه عندما حدث الأحداث الفردية في منطقة الخليج في بداية عمل الوزارة وزياراتي للعمال الذين تم الاعتداء عليهم ووقتها كانت قضايا رأي عام سواء في مصر أو الدولة العربية الأخري وكان تحركي لنثبت للعامل أن الدولة تقف في ضهرك وقت ما تحتاج إليها أو وجود أي مسألة تمس كرامتك في الخارج.

وتابعت، أن النقطة الثانية وهي توصيل صورة لكل من يردي إفتعال من هذه الحوادث الفردية مشكلة ما بين الشعبين والحكومتين تكون زيارتي في البداية للمسؤل في هذه الدولة ويتم التحدث بكل تقدير وحبة فيما يتعلق بما حدث للعامل ونصل مع بعض بحل فيما يتعلق بحقوقه، ورسالة لكل من يحاول من خلال هذه الأحداث أن يستغلها على موقع التواصل الاجتماعي لكي يوضح أن هناك مشكلة بين الشعبين أو أن هناك مشكلة تواجه الجالية المصرية وتوجه ضدها في هذه الدولة ومقابلتي مع المسؤل في الدولة الأخري تقطع على كل شخص يحاول إستغلال هذه الحوادث بطرق سلبية.

واستكملت، أن ملف الاستفادة من الخبراء والعلماء والأساتذة بالخارج تم عمل سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع، مصر تستطيع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصر تستطيع بالتاء المربوطة للمرأة المهاجرة، مصر تستطيع بالتعليم، مصر تستطيع بأبناء النيل لكل مشاكل الري وإستصلاح الأراضي، وبالاستثمار والتنمية"، وأن كل مؤتمر من هذه المؤتمرات كان بشراكة وتنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الملف لنستطيع عمل ورش عمل تليق بالعالم والخبير العائد من الخارج ونستفيد به من خلال النقاط التي تطرحها الوزارة المعنية.

وأكدت، على فخرها بنتائج سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، وعملنا الكثير جدا مثل إطلاق أول أطلس شمسي بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وهراس أمير مع وزارة الإنتاج الحربي والكثير من الإنتاجات والمشروعات التي تمت، وبعد أزمة فيروس كورونا توقفت هذه المؤتمرات لأننا كنا نستعد لعمل مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، للاستفادة من خبراءنا في المجال الصناعي وهو اهتمام القيادة السياسية وبدأنا بالاستفادة من العلماء والخبراء من خلال الأطباء المصريين فيما يتعلق بآرائهم فس السياسات العامة وفي تحليل البيانات من هذا الوباء مثل الدكتور "هشام العسكري، أشرف الفقي، أسامة حمدي" وتواصلنا أيضا مع وزيرة التخطيط التي نظمت جلسة حوار مع بعض المستثمرين ورجال الأعمال المصريين الذين شاركوا في مؤتمر مصر تستطيع لنرى ما بعد كورونا والتحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة.

وقالت الوزيرة إنه في الشهر المقبل هناك الاحتفال الثاني بشهر الثقافة والحضارة المصرية في كندا، الذي أعتمده برلمان أونتاريو والذي شرفت بحضوره العام الماضي مع أبناء الجالية وتم رفع العلم المصري أمام البرلمان.