180 دقيقة.. القصة الكاملة لـ دينا مراجيح من الكلبش إلى الأسفلت

180 دقيقة هي المدة التي قضتها "دينا مراجيح" في كلبش بصحبة شاب من قسم شرطة المقطم وصولا لسرايا النيابة العامة والتحقيق معها هي وشاب تشاجرا أثناء تصوير فيديو لعرضه على يوتيوب.

وقالت مصادر إن قوات الأمن القت ألقبض على مراجيح وشاب بسبب مشاجرة وقعت بينهما وتم اقتيادهما لقسم شرطة المقطم وتحفظت القوات عليهما وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

وأضافت المصادر أن مراجيح تصالحت مع الشباب أمام نيابة المقطم، وأثبت الطرفان أن واقعة التشاجر حدثت بالمصادفة نتيجة انفعال وقت تصوير الفيديو واحتجاج الشباب على تصويره.

وتابعت المصادر أن مراجيح ليس لها أي بلاغات أخرى تتهمها بنشر فيديوهات خادشة للحياء أمام النيابة حتى يتم فتح التحقيق فيها مع المتهمة.

كان مقطع فيديو قصير انتشر على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعدما تعرضت دينا مراجيح للضرب على يد بعض الشباب في الشارع، بعد مشاجرة كبيرة وقعت بينها وبينهم.

وظهرت مراجيح خلال الفيديو وسط مجموعة كبيرة من الشباب بأحد الشوارع، وبدأت تشتبك بالأيدي معهم لتتركهم وتصعد على باب حديدي، قائلة: "أي شاب جدع يسمع كلمتي، أنا بتصور باحترامي وأدبي، اللي هيقل أدبه عليا هزعله".