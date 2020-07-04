أون لاين.. دورة تدريبية من "الشباب" لراغبي العمل بمجال تصميم الويب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن إطلاقها لدورة تريبية في مجال تصميم الويب للشباب أون لاين ومجانا، وذلك في إطار خطة الوزارة لتأهيل الشباب لسوق العمل، وتستعرض "الوطن" البرامج التي تقدمها الدورة التدريبية للشباب، وكيفية التقديم لها، على أن يكون آخر موعد للتقديم لها 15 يوليو الجاري.

البرامج الخاصة بالدورة التدريبية

تقدم الدورة التدريبية عدد من البرامج المختلفة والمتكاملة لمدة 90 ساعة وتتمثل في "برنامج HTML لمدة 15 ساعة، وبرنامج CSS لمدة 15 ساعة، وبرنامج JavaScript لمدة 15 ساعة، وبرنامج Jquery+Bootstrap لمدة 15 ساعة".

وتعطى الدورة التدريبية الفرصة للشباب ليكون قادر على تصميم موقع إلكتروني ليكون صاحب مهارة تؤهله للعمل الحر، كما يحصل المتدرب في نهاية الدورة على شهادة معتمدة من وزارة الشباب والرياضة وشركة مايكروسوفت.

طريقة التسجيل في الدورة التدريبية

- الدخول على الصفحة الخاصة بالدورة التدريبية من هنـــا.

- ثم يقوم المتدرب بملأ الاستمارة الخاصة بالرغبة في الاشتراك بالدورة التدريبية.

- ثم تقوم الجهة المنظمة للدورة التدريبية بالتواصل مع المشترك من خلال الواتساب لتحديد مواعيد الدورة التدريبية