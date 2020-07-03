وزير الشباب والرياضة: استئناف الدوري مرهون بفيروس كورونا

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن استئناف الدوري العام لكرة القدم مرة أخرى.

وقال صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن هناك مرونة كاملة للقرارات التي تم اتخاذها، مشيرًا إلى أنه عند حدوث تغيير في الحالة العامة لفيروس كورونا المستجد وأنه حال حدوث منحى جديد في الجائحة سيتم التوقف والرجوع عن خطط استئناف الدوري.

وأكد صبحي أنه حال ظهور إصابات بين اللاعبين ترصدها اللجنة الطبية سيتم عرضها على لجنة الأزمات ومجلس الوزراء وأنه حال أنها تمس سلامة اللاعبين سيتم اتخاذ قرارات أخرى.

وأشار صبحي إلى أن ذلك ليس للنشاط الرياضي فقط ولكن على مستوى الحالة العامة للبلاد وعلى مستوى كافة القرارات التي تم اتخاذها.