وزير الشباب والرياضة: التزام رواد الأندية بالإجراءات الاحترازية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجود التزام تام في قطاع الأندية حول الإجراءات والقواعد الاحترازية.

وقال صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه زار مجموعة من الأندية مثل الأهلي والزمالك والصيد والجزيرة والترسانة ومراكز الشباب مشيرًا إلى أن مديريات الشباب والرياضة تتابع العمل في مراكز الشباب.

وأشاد صبحي بجهود الشباب المتطوعين مع الوزارة والذين قاموا بحملة بعنوان "كن آمنًا" للتوعية في الأندية، مشيرًا إلى أن المواطنين ملتزمين ومتعاونين سواء في إجراءات الدخول على البوابات والتباعد في المطاعم وحدائق الأندية.

وكشف صبحي كواليس اجتماعه مع وزارء الخارجية العرب عبر فيديو كونفرانس مشيرًا انه تم اتخاذ 27 توصية في المجال الشبابي وعدد من التوصيات في مجال الرياضة.