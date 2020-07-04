تطهير وتعقيم شوارع 5 مدن في كفر الشيخ

نظمت محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ الاقليم، الجمعة، حملات لرش وتعقيم شوارع 5 مراكز، وعددا من القرى التابعة لهم، وذلك في إطار مواجهة المحافظة لفيروس كورونا المستجد، وفق خطة يومية، وضعتها المحافظة منذ بدء إنتشار الفيروس، وذلك بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

وتابع السيد شنقار، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال الرش والتطهير بمقر الوحدة المحلية، بالتنسيق مع وحدة الملاريا، كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال الرش والتطهير بالمنشآت، والشوارع الرئيسية والفرعية، والمساجد، بالمدينة والقري، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين.

وأشار المهندس أحمد الشناوى، رئيس مركز ومدينة الرياض، إلى أنه جرى متابعة أعمال الرش والتطهير والتعقيم الوقائي بالشوارع الرئيسية والفرعية بقرية الحصفة، كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات التطهير والتعقيم بالمدينة، ورفع الباعة الجائلين المفترشين بالشوارع، وفض كل التجمعات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال رش وتطهير الشوارع والمنشآت بالمدينة، بالإضافة إلى متابعة الرش بجهاز الضباب لمكافحة الباعوض، والحشرات، للوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة، بكل شواطئ المدينة.