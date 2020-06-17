رفع القمامة والمخلفات الصلبة من شوارع مدن وقري كفر الشيخ  

نفذت الوحدات المحلية بمختلف مدن كفر الشيخ، اليوم ارابعاء، حملات لنظافة الشوارع والميادين ورفع كفاءة الانارة العامة، حيث تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة العامة، ورفع المتولد اليومى من القمامة، والتراكمات أولاً بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، ونقلها للمقالب العمومية.

أوضح اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، انه جرى تكثيف حملات النظافة العامة والتجميل، وزراعة الأشجار وزيادة رقعة المسطحات الخضراء، كذا إزالة المخلفات، والأتربة، بشوارع المدارس، وصلاح سالم، ومركز الدراسات الوطنية.

من جانبها تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، إزالة المتولد اليومى من القمامة، و والتراكمات بالمدينة، فضلاً عن تحسين مستوى منظومة النظافة بقريتي منشأة عباس، والروضة، كما قال على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، إنه جرى تكثيف أعمال النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة والقرى.

وتابع اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات النظافة، ورفع المتولد اليومى من القمامة والتراكمات، وتحسين كفاءة الإنارة العامة بالقرى، فيما تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمتابعة إزالة المخلفات الصلبة والمتولد اليومى من القمامة بقرية دار السلام.