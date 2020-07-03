شركة الخطوط الجوية الفرنسية تلغي 7500 وظيفة بحلول 2022

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، أنها ستلغي أكثر من 7500 وظيفة لديها وفي شركة "أتش أو بي" التابعة لها بحلول عام 2022 وذلك بسبب الخسائر الحادة الناتجة عن جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت "إير فرانس" في بيان، إن إيراداتها تراجعت 95% خلال 3 أشهر بسبب الإغلاق وحظر السفر حول العالم.

وأشارت الشركة الفرنسية، إلى أنها في أسوأ الفترات التي مرت خلال أزمة انتشار الوباء كانت تخسر 15 مليون يورو "16.5 مليون دولار" في اليوم، موضحة أن استئناف الأعمال لا يزال بطيئا للغاية وهناك العديد من الشكوك لدى شركات الطيران.

ويأتي قرار إلغاء 6560 وظيفة في الخطوط الجوية الفرنسية و1020 أخرى في الشركة الفرعية "أتش أو بي" على الرغم من ضخ الحكومة الفرنسية 7 مليارات يورو لدعمها.

وقالت الشركة، إن الدعم الحكومي سمح فقط بإصلاح قصير الأجل وإن الشركة اضطرت لاتخاذ إجراءات أخرى لضمان مستقبلها، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لتسييل الوظائف من خلال الاستنزاف الطبيعي مثل التقاعد أو المغادرة المتفاوض عليها لكنها لا تستطيع ضمان ذلك لجميع الموظفين.