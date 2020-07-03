منسق خطة فرنسا لـ"الفتح بعد كورونا" رئيساً للوزراء

عيَّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، جان كاستكس، منسق استراتيجية فرنسا لإعادة الفتح بعد جائحة كورونا رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً لإدوارد فيليب، بعد فترة وجيزة من إعلان استقالة الأخير، وسط تعديل وزاري متوقع. وقال قصر "الإليزيه"، في بيان قصير، إن "كاستكس سيُكلف بتشكيل الحكومة المقبلة".

ويسعى الرئيس الفرنسي إلى فتح فصل جديد في السنتين المتبقيتين من فترته، وسيركز على جهود إعادة إطلاق الاقتصاد الفرنسي، الذي تضرَّر بشدة جراء فيروس "كوفيد 19". وأعلن الرئيس الفرنسي في مقابلة مشتركة مع عدة صحف، أمس، أنه ينوي رسم "مسار جديد مع فريق جديد" لإعادة بناء البلاد.

وأثنى على "العمل الرائع" الذى قام به "فيليب" فى السنوات الثلاث الماضية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية. وقال "ماكرون" بشأن "فيليب": "منذ ثلاث سنوات هو إلى جانبي، يقوم مع الحكومات المتعاقبة بعمل ملحوظ، وقمنا بإصلاحات مهمة وتاريخية في ظروف كانت غالباً صعبة".

وكان تغيير الحكومة مرتقباً في أعقاب الدورة الثانية للانتخابات البلدية التي أجريت، 28 يونيو، واتّسمت بنسبة امتناع عن التصويت قوية، ما يشكل انتكاسة للحزب الرئاسي وتقدماً لـ"البيئيين"، بعد هزيمة حزب "ماكرون" في أكبر مدن فرنسا، أمام فوز حزب "الخضر"، الذي وصف بالتاريخي، وكان من بين الفائزين جان كاستكس، الذي أعيد انتخابه عمدة لـ"براديز" بنسبة 75.7٪ من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية، 15 مارس.

في سياق آخر، حلَّ قائد شرطة باريس وحدة شرطية خاصة في ضاحية فقيرة بالعاصمة، بعد مثول أربعة من عناصرها أمام قاضٍ، أمس الأول، لاتهامات "خطيرة للغاية" تتعلق بالسرقة وحيازة المخدرات وابتزاز الأموال من تجار المخدرات.

وقالت شرطة باريس، في بيان، إنها تعتزم مراجعة عمل وحدات الشرطة الخاصة.