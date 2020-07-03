الصحة العالمية: تفاؤل حذر بالتوصل إلى لقاح كورونا نهاية العام

توقعت منظمة الصحة العالمية التوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بنهاية العام الجاري، بينما نبه مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، إلى أن هذا التفاؤل يجب أن يكون حذرا، "فالنظر الآن يجب أن يكون مركزا أيضا على قدرات الإنتاج والاستعداد لذلك حتى يمكن للجميع النفاذ إلى هذا اللقاح حال تحقيق التوصل اليه.

وأوضح جبريسيوس، أن الدول بإمكانها ومهما كانت المرحلة التي تمر بها من انتشار الفيروس وكثافة حالات الإصابة أن تسيطر عليه بعد أن أثبتت دول مثل إسبانيا وإيطاليا ذلك بنجاحهما في السيطرة عليه برغم الأعداد الهائلة للإصابات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وحث المدير العام للمنظمة، الدول على استخدام الأدوت الموجودة والقيام بما يجب لأنه لا يمكن القول أبدا إن الوقت قد تأخر.