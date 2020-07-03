دياب: "الناس كانوا بينعوني على فيس وإنستجرام وأنا قاعد مبلم"

تحدث الفنان دياب، عن تزامن مشاهد وفاته في المسلسلات التي شارك فيها في اليوم ذاته: "في اليوم دة كان قلبي مقبوض، وكنت متوتر، ومكنتش أعرف إن الحلقة 24 هموت فيها في الاختيار، كانوا مفهمني إنها الحلقة 25، وفي البرنس كان مشهد موتي الحلقة 26، ففجأة لقيت مشاهد موتي في الحلقة 24".

وواصل "دياب" خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، "كنت قاعد في البيت متجمد، والناس كانوا بينعوني على فيس وإنستجرام، وأنا قاعد مبلم، وأقول إيه يا جماعة انتو مستقلين بيا، وعمالين تموتوني في كل حتة، بس الحمد لله خرجت سليم في مسلسل ليالينا 80".

وأوضح أنه يعاني فوبيا من الجوع والبرد "اكتر حاجتين بكرههم، لما بجوع ببقى شخص شرس، ببقى عامل زي الطفل الغضبان، ومش بستنى لحد لما بجوع"، مقدما الشكر لزوجته: "مراتي بتعاني من الموضوع دة، بوجهلها تحية إنها صابرة عليا ومستحملاني، ورضيت تتجوزني".