زاخر: تسللت لاعتصام رابعة ووجدت الإخوان يحشدون البسطاء باسم الدين

قال كمال زاخر، الكاتب والمفكر، إن جماعة الإخوان، كانت تسعى إلى قتل مفهوم المواطنة، وامتد ذلك السعي منهم، خلال سنة توليهم للحكم، وقاموا باعتداءات على الكنائس، ومنها الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، التي يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على زيارتها في كل عيد بشخصه.

وأضاف "زاخر"، خلال مداخلة له عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن تلك الجماعة، لا يمكن الحديث على كونهم "مسلمين"، أو يحملوا رسالة دينية أو غيرها، وذلك لأن من عاش ليس كمن سمع: "أحنا عيشنا هذه الظروف ولمسناها بنفسنا".

وأوضح أن بعد فض اعتصام رابعة، كان يقيم بالقرب من الاعتصام، ونجح في التسلل بداخله، وحينها فوجئ بأن هناك الكثير من الحشود البسطاء، الذين لا يفهموا الكثير: "محشودين وراء فكرة الدفاع عن الدين، وفيه ناس كانت رايحة على أساس أنهم هياخدوا 3 آلاف جنيه في الشهر".