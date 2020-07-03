دياب يتحدث عن أصعب المشاهد في "فرصة تانية": "مكنتش هعرف أكمل اليوم"

تحدث الفنان دياب، عن دوره في مسلسل "فرصة تانية"، الذي تم عرض في رمضان الماضي، قائلا: "لما قريت الدور صعب عليه، لأن أبوه كان بيضربه وبيعذبه، وحرمه من أمه وهو طفل، وعنده فوبيا الفقد، لأنه محروم ولما اتسجن اتحولت شخصيته، وظهر معدنه الأصلي".

وأضاف "دياب"، خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC، المذاع على شاشة قناة "DMC"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، "مشهد المستشفى دار المسنين، من أكثر المشاهد القاسية اللي عملتها، المشاهد دي بتتعبني، وقرأتها زي ما بتقرا خبر ينرفز، وأول لما بعمل المشهد لازم أهزر علطول أو أتريق على المشهد أو اتريق على نفسي".

وأوضح أن مشهد دار المسنين، كان أول مشهد يصوره في المسلسل، "لو مفصلتش عن المشهد دة، مكنتش هعرف أكمل يومي".