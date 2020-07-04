الانتهاء من التعقيم العميق.. مستشفى النجيلة يستعد لفتح جميع الأقسام

أعلن الدكتور محمد أبوطالب مدير مستشفى النجيلة، إنهاء فرق النظافة بالمستشفى، أعمال التعقيم والتطهير العميق للمستشفى، استعدادا لاستقبال المرضى، وذلك ابتداء من اليوم السبت، وإجراء الكشوفات الطبية فى جميع التخصصات، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تحت إشراف الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وقال "أبو طالب"، إن المستشفى أصبح آمنا تماما، بعد التعقيم العميق الذى استمر على مدار أسبوع كامل، وذلك منذ إنهاء العمل به كمستشفى عزل، وعودته للعمل كمستشفى مركزى، يستكمل مسيرته السابقة، ويستقبل الحالات المرضية، ويعمل بكامل طاقته لخدمة المرضى.

وأضاف أنه من اليوم، ستتوفر جميع التخصصات بالمستشفى، لاستكمال النجاحات التى تميزت بها مستشفى النجيلة، فى إجراء الجراحات الكبرى، والنادرة قبل تحويله لمستشفى عزل.

وأشار إلى أن مستشفى النجيلة، يخدم مدن مطروح الغربية النجيلة وبرانى والسلوم، ويستقبل جميع الحالات المرضية، لإجراء الكشف الطبي، وإجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة، خاصة فى أقسام الجراحة العامة والعظام والمسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأطفال والنساء والتوليد، وفى جراحة المناظير والأورام والتجميل.

ولفت إلى أن مستشفى النجيلة المركزى، يقدم خدمة طبية مميزة للمرضى، وإدارة المستشفى تسعى جاهدة لتوفير جميع التخصصات النادرة، لتخفيف معاناة السفر على الأهالى بمطروح، كما أن المستشفى يستقبل جميع حالات التأمين الصحى ونفقة الدولة، ونفقة المحافظة، وحالات الطوارئ بالمجان.