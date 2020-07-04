"إزاي تبقي يوتيوبر مشهور".. أحمد الوكيل يقدم نصائح لعشاق السيارات

ظهر أحمد الوكيل في الفترة الماضية، كواحد من الشخصيات المؤثرة بشكل كوميدي لطيف في عالم السيارات، داخل الوطن العربي والشرق الأوسط، وفاز بجائزة أفضل (يوتيوبر) لعام 2019، من الموقع الإنجليزى "سكوب امباير".

"يوتيوبر السيارات".. الاسم الذي أشتهر به الوكيل، خلال الفترة الأخيرة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتويب"، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، خبير السيارات الذى شارك في الكثير من المعارض الدولية والعالمية داخل قطاع السيارات، خفة الظل في إيصال المعلومة للجمهور، كانت كفيلة بإكسابه شعبية من عشاق السيارات وغيرهم.

خلال مداخلته الهاتفيه في برنامج "عربيتي"، مع الإعلامي هشام الزيني، أوضح "الوكيل" أن أهم ما يميز أي "يوتيوبر" هو التفاصيل، وكثرة المعلومات، مشيرًا إلى أنه لا يكتفي بتجربة "العربية" مرة واحدة فقط قبل الحلقة، لمعرفة معلومات عنها بشكل أكبر، وبالتالي تكون مفيد للمشاهدين بكشل أفضل.

أصبح ما يفعله الوكيل من هواية وعشق للسيارات، مصدر عمل له، من خلال استغلال المعلومات والهواية المحببة له، ومؤخرًا بزخ نجم جديد في عالم السيارات، وعن حصوله على الجائزة قال الوكيل، في أحد التصريحات أنه تلقى إتصالًا هاتفا يخبره بأنه مرشح للحصول على الجائزة، منوهًا بأنه بدأ العمل في هذا المجال سنة 2013، إلا أنه عمل على تطوير نفسه بشكل أفضل بمرور الوقت في تقديم المعلومة السهلة البسيطة للمشاهدين.

وقال الوكيل خلال المداخلة الهاتفية "الموضوع مش بسيط زى ما الناس شيفينه من بره، لان في ناس بتحسد أي حد بيشتغل في المجال ده ، لأنه بيحتاج جهد كبير جدًا"، وعن تحضيره لكل حلقة قال الوكيل "أنه يحرص على تدوين ملاحظاته في عدة نقاط، ولا يكتب نصا ثابتا للحلقة، إلا أنه يقوم بعرض النقاط التي جمعها عن السيارة وفقرات الحلقة بأسلوب سلس وبسيط تصل للمشاهدين، كما أنه يقوم بربط فقرات الحلقة بشكل كوميدي لتماسك العرض كاملًا.

وأوضح الوكيل خلال تصريحاته، أنه ليس من الضروري استخدام أحدث الإمكانات في تصوير وعمل الحلقة، بل من الممكن استخدام الإمكانات المتاحة فقط، لتقديم عرض ومحتوى أفضل من خلال المعلومات وسهولة إصالها للمشاهد بشكل بسيط.

وأضاف: "أنا مش معايا فريق بيساعدني في عمل الحلقات، بقوم بكل حاجة بنفسي من أول تصويري بالموبايل، وبعدين المونتاج وعرض الحلقة، المهم في الأخر إزاي توصل المعلومات الأفضل بشكل أحسن وبسيط".