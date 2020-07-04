محافظ بني سويف: القيادة السياسية مؤمنة بالشباب وبتأهيلهم للمناصب القيادية

قال الدكتور هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنه كان يعمل طبيبا قبل تقدمه للالتحاق للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب بدون واسطة، حيث قدم استمارة إلكترونية، عبر الموقع الرسمي للبرنامج، وتم اختيار 500 شاب من 7 الآف شاب متقدمين: "لمسنا أن فيه صدق في التجربة".

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه قام بالعودة إلى عمله بعد انهاء فترة البرنامج الرئاسي، ليتم بعدها تعيينه نائبا لمحافظ بورسعيد، بعمر الـ32 عام، فيما قام بالوصول لمنصب محافظ بني سويف في عمر الـ34 عاما.

وأكد أن القيادة السياسية مؤمنة بالشباب، وبتأهيلهم للمناصب القيادية، وذلك ما عكس ضخهم في مفاصل الدولة: "دفعوهم في مناصب قيادية، وكل الشباب من مجالات مختلفة ومتميزين في عملهم".