السجن 6 سنوات على رئيس بلدية تركي معارض بتهمة الاتصال بجماعة كولن

أصدرت محكمة الجنايات السابعة عشر بإزمير التركية، أمس، حكمًا بحبس رئيس بلدية أورلا السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، إبراهيم بوراك أوجوز، بالسجن لستة أعوام وثلاثة أشهر، بتهمة الاتصال بقيادات رفيعة المستوى من جماعة الداعية التركي عبد الله كولن، وتنظيم الدولة الموازي، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وحضر أوجوز الجلسة من السجن الموجود به، عن طريق خاصية الفيديو كونفرنس، وأصدرت المحكمة قرارًا بحبسه خمسة أعوام عن تهمة العضوية بمنظمة إرهابية مسلحة، ثم صعّدت الحكم إلى سبعة أعوام وستة أشهر، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، إلا أنه نظرًا لحسن سلوك أوجوز في جلسات المحكمة، خفضت الحكم لستة أعوام وثلاثة أشهر.

وأخلت المحكمة سبيل المتهم مع استمرار القضية ومنع سفره خارج البلاد، إذ نص القانون التركي على أنه يمكن للمتهم قضاء فترة حبسه خارج السجن، مع منع سفره خارج البلاد، على أن تستمر القضية، وذلك يرجع لتقدير القاضي.