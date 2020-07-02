محكمة تركية تقضي بسجن شقيقين.. والتهمة: "الأمن ضربهم"

قضت محكمة تركية على شقيقين يعملان في مجال الإنشاءات، بالسجن بتهمة الاعتداء على قوات حراس الليل ومنعهم من أداء مهامهم، رغم تعرض الشقيقين للاعتداء من قبل الحراس وتقديمهما تقريرًا طبيًا إلى النيابة يفيد بذلك، وفقا لما ذكره موقع " تركيا الآن".

وذكرت صحيفة "دوفار" التركية، أنّه أثناء عودة الشقيقان "م.أ" و "ي.أ" من عملهما إلى المنزل، قطع حراس الليل الطريق أمامهما. وطالبوا بفحص هوياتهما وبعدها أعيدت لهما مرة أخرى، وأكد كلاهما أنّهما تعرضا للضرب والمعاملة السيئة.

وقدم الحراس دعوى قضائية إلى المحكمة ضد الشقيقين بتهمة مقاومة الحراس وعرقلة مهامهم، بينما قدم الشقيقان تقرير الاعتداء عليهم إلى المحكمة ولكن المحكمة حكمت على كلاهما بالسجن.

وذكر الشقيقان في التصريحات التي وردت في شكوى الحادث أنّهما وُضعا في صندوق سيارة الحراس وألقيت عليهما عجلة احتياطية للسيارة وإشارات مرور.

وذكر الشقيقان، أنّهما تعرضا للضرب في السيارة حتى تعرضا للنزيف من الأنف والفم، وتم التقاط صورًا لهماي وهم في تلك الحالة والاستهزاء بهما.