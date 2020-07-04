الصحة العالمية: مكتب الصين بلغتنا بأول إصابات كورونا في ديسمبر الماضي

أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع، أنها تبلّغت أواخر ديسمبر الماضي، بواسطة مكتبها في الصين، وليس بواسطة السلطات الصينية، تسجيل أولى الإصابات في ووهان بالالتهاب الرئوي، الذي تحوّل إلى جائحة كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وفي 9 إبريل الماضي، نشرت منظمة الصحة العالمية، تسلسلا زمنيا أولا للمراسلة، ردا على الانتقادات التي وُجّهت إليها، بخاصة من قبل الأمريكيين، والتي تتّهمها بالتأخر في إطلاق التحذير وبمحاباة الصين، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، اكتفت قبل الإعلان الأخير بالإشارة إلى أن اللجنة الصحية البلدية في مدينة ووهان الواقعة في مقاطعة هوبي أعلنت تسجيل أولى حالات الالتهاب الرئوي في 31 ديسمبر الماضي، من دون توضيح الجهة التي أبلغت المنظمة.

وفي 20 أبريل الماضي، أكد مدير عام منظّمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس في مؤتمر صحفي أن التقرير الأول "ورد من الصين"، من دون توضيح ما إذا كان قد صدر عن السلطات الصينية أو جهة أخرى.

واتهمت الإدارة الأمريكية، مدير عام المنظمة بأنه لم يول اهتماما بمعلومات أساسية وردته من تايوان في نهاية ديسمبر الماضي حول احتمال حصول تفش لفيروس كورونا بين البشر.

وفي التسلسل الزمني الجديد الذي نشر هذا الأسبوع، تعطي المنظمة ومقرها جنيف نسخة مفصّلة عن الوقائع.

وأشارت المنظمة إلى أن مكتبها في الصين هو الذي أبلغ مرجعه الإقليمي في 31 ديسمبر الماضي بحالات إصابة "بالتهاب رئوي فيروسي" بعد العثور على إعلان مخصص لوسائل الإعلام على موقع اللجنة الصحية البلدية في ووهان حول هذا الأمر.

وفي اليوم نفسه، حصل جهاز الاستعلام حول الأوبئة في منظمة الصحة العالمية على معلومة صحفية أخرى نشرتها الشبكة الدولية لمراقبة الأوبئة "بروميد" ومقرها الولايات المتحدة، حول "التهابات رئوية مجهولة الأسباب" في ووهان.

وبناء على ذلك، طلبت منظمة الصحة مرتين في الأول والثاني من يناير معلومات من السلطات الصينية حول هذه الإصابات. واستجابت السلطات الصينية في 3 يناير.

وأمس الجمعة، أوضح مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين في مؤتمر صحفي أن "الدول لديها مهلة 24 إلى 48 ساعة للتدقيق رسميا في واقعة ما وتقديم معلومات إضافية حول طبيعتها وأسبابها".

وقال راين ، إن "السلطات الصينية تواصلت فورا مع مسؤولنا المحلي ما ان طلبنا منها التحقق من التقرير".

وأودى تفشي الوباء بحياة ما لا يقل عن 521 ألف شخص في العالم. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع التمويل عن منظمة الصحة العالمية متهما إياها بمحاباة الصين وبسوء إدارة الأزمة.